Скільки часу знадобиться на повне розмінування України — Finance.ua

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Скільки часу знадобиться на повне розмінування України

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Скільки часу знадобиться на повне розмінування України
Скільки часу знадобиться на повне розмінування України
Для повного розмінування території України традиційними методами може знадобитися до ста років. Проте інноваційні технології можуть значно пришвидшити цей процес.
Про це розповіла помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро Програми розвитку ООН (ПРООН) Шоко Нода в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
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«За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення», — сказала Нода.

Які кроки вже роблять для розмінування

Вона зазначила, що ПРООН у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчає використання безпілотників, технічних службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.
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За словами представниці ООН, нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, організовані ПРООН в Україні, показали обнадійливі перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни.

Результати

Так, інноваційні команди досягли результатів у 78% під час виявлення предметів на поверхні, близько 70% - під час виявлення металевих і закопаних предметів і 62% - під час виявлення пластикових предметів.
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Нода також розповіла, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування, а ПРООН, Консультативна група з розмінування (MAG), організація з дресирування тварин APOPO та інші міжнародні партнери підтримали відкриття нового кінологічного центру.
За її словами, натреновані собаки можуть обстежувати до 1,5 тисяч квадратних метрів території щодня, що до 75 разів швидше за людину.
Нагадаємо, державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території від початку російської агресії. Площа забруднених територій зменшилася зі 156 тис. км² до 142 тис. км².
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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