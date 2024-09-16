Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування — Finance.ua

Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування Сьогодні 07:45

Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування

Уряд створює ринок гуманітарного розмінування та залучає приватних операторів протимінної діяльності, щоб прискорити цей процес.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 13 вересня.

«Тисячі саперів з Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту щоденно працюють, обстежують та розміновують наші землі. Однак масштаб роботи настільки великий, що нам потрібні додаткові інструменти», — сказав Шмигаль.

Читайте також Україні потрібно 10 тисяч саперів, щоб розмінувати території за 5 років

За його словами, аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 млрд грн.

«Від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям. Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що для розмінування використовується найсучасніша техніка, дрони, роботизовані системи. З’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.