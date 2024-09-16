Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування — Finance.ua
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Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування

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Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування
Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування
Уряд створює ринок гуманітарного розмінування та залучає приватних операторів протимінної діяльності, щоб прискорити цей процес.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 13 вересня.
«Тисячі саперів з Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту щоденно працюють, обстежують та розміновують наші землі. Однак масштаб роботи настільки великий, що нам потрібні додаткові інструменти», — сказав Шмигаль.
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За його словами, аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 млрд грн.
«Від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям. Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина», — зауважив очільник уряду.
Прем’єр-міністр підкреслив, що для розмінування використовується найсучасніша техніка, дрони, роботизовані системи. З’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників.
За матеріалами:
Finance.ua
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