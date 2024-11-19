Розкрадання 8 млн під час закупівлі TruCam: у Києві судитимуть посадовця — Finance.ua

Розкрадання 8 млн під час закупівлі TruCam: у Києві судитимуть посадовця Сьогодні 09:14 — Кримінал

Розкрадання 8 млн під час закупівлі TruCam: у Києві судитимуть посадовця

У Києві судитимуть ексзаступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України за переплату 8 млн гривень при закупівлі вимірювачів швидкості TruCam.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2020 році обвинувачений очолював тендерний комітет Державного агентства інфраструктурних проєктів України. В цей час агентством, на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, проводилась закупівля 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості для Національної поліції.

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Під час проведення процедури закупівлі обвинувачений, як голова тендерного комітету, допустив безпідставне прийняття рішення про закупівлю вимірювачів швидкості шляхом проведення переговорів із конкретним постачальником замість оголошення публічної закупівлі.

Як наслідок, Держагентство інфраструктурних проектів прийняло пропозицію цього підприємства на суму 33,5 млн гривень.

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Внаслідок обмеження конкуренції під час проведення закупівлі, вартість придбаних вимірювачів швидкості було безпідставно завищено на 8 млн гривень, які були сплачені з державного бюджету.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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