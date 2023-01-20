"Роздуте шахрайство" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про криптовалюти — Finance.ua

"Роздуте шахрайство" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про криптовалюти Сьогодні 17:12 — Криптовалюта

"Роздуте шахрайство" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про криптовалюти

Генеральний директор фінансового холдингу JPMorgan Джеймі Даймон поділився своїми думками про криптовалюти в ефірі програми Squawk Box на CNBC під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія.

На думку Даймона, Bitcoin — це «роздуте шахрайство». Він вважає, що актив відрізняється від блокчейн-технології. Останню, за його словами, використовують для переміщення інформації та грошей. Тож це та система обліку, яку можна буде розгорнути, додав Даймон.

Глава JPMorgan заявив, що його не здивував крах криптовалютної біржі FTX, яку він назвав «децентралізованою фінансовою пірамідою». За словами Даймона, «галас навколо колапсу платформи був видатним». Він також додав, що сама по собі криптовалюта «нічого не робить».

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У вересні 2022 року Даймон уже називав криптовалюти децентралізованими фінансовими пірамідами, водночас наголошуючи на цінності блокчейна, DeFi і смарт-контрактів. Ще у квітні він зазначав, що ці технології можуть удосконалити різні аспекти банківської діяльності.

У грудні старший стратег JPMorgan Джаред Гросс заявив, що інституційні інвестори не зацікавлені в інвестуванні в цифрові активи через високу волатильність ринку. При цьому в листопаді холдинг зареєстрував торгову марку криптовалютного гаманця «J.P. Morgan Wallet».

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