JPMorgan: криптовалюта як клас активів фактично не існує для більшості великих інституціоналів — Finance.ua

JPMorgan: криптовалюта як клас активів фактично не існує для більшості великих інституціоналів 27.12.2022, 00:12 — Криптовалюта

Інституційні інвестори, як і раніше, здебільшого тримаються подалі від ринку криптовалют, оскільки волатильність класу активів є проблемою для керівників фондів.

Таку думку висловив Джаред Гросс, голова відділу стратегії інституційного портфеля в JPMorgan Asset Management.

«Криптовалюта як клас активів фактично не існує для більшості великих інституційних інвесторів», — зазначив Гросс.

На думку експерта, «волатильність занадто висока, а відсутність внутрішньої прибутковості, на яку інституціонали можуть розраховувати, дуже складна».

Гросс вважає, що більшість інституційних інвесторів наразі «зітхають з полегшенням від того, що вони не зайшли у крипторинок», і що навряд чи це станеться найближчим часом.

Ведмежий ринок також поклав край ідеї про те, що Bitcoin (BTC) може бути формою цифрового золота або служити засобом хеджування інфляції, зазначив Гросс, заявивши, що «само собою зрозуміло», що це не так.

Це був рік драматичних падінь для крипторинку. З січня по грудень вартість Bitcoin упала із $47 700 до менш ніж $17 000. Ethereum (ETH) упав із $3 700 до $1 200 за той самий період. За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація крипторинку впала з $2,2 трлн до майже $810 млрд.

cryptomisto За матеріалами:

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