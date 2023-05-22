Розблокування портів Миколаєва збільшить експорт зерна вдвічі – Міністр агрополітики — Finance.ua

Розблокування портів Миколаєва збільшить експорт зерна вдвічі – Міністр агрополітики Сьогодні 11:31 — Аграрний ринок

Розблокування портів Миколаєва збільшить експорт зерна вдвічі – Міністр агрополітики

Україна може збільшити експорт зерна, за умови розблокування портів Миколаєва.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами велике значення має Миколаїв, оскільки він співставний по розмірах з портами Великої Одеси. Його розблокування приблизно вдвічі може збільшити експорт для України, здешевити логістику, відповідно, українські аграрії отримають більше грошей.

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«Важливе відкриття не тільки Миколаєва, а й щоб, кількість суден, яка пропускаються на Босфорі, була достатньою. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть» — підкреслив Сольський.

Також міністр додав, що важливо говорити про тих людей, які готові працювати на цих суднах, оскільки фактор небезпеки залишається суттєвим.

Нагадаємо, угоду про зерновий коридор Чорним морем було вирішено продовжити ще на 2 місяці.

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Економічна Правда За матеріалами:

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