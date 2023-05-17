Зернову угоду було вирішено продовжити ще на два місяці — Ердоган — Finance.ua

Зернову угоду було вирішено продовжити ще на два місяці — Ердоган Сьогодні 17:45 — Аграрний ринок

Зернову угоду було вирішено продовжити ще на два місяці — Ердоган

Угоду про зерновий коридор Чорним морем було вирішено продовжити ще на 2 місяці.

Про це у середу заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, якого цитує TRT Haber.

«Завдяки керівництву Туреччини, конструктивному настрою росії та України та сприянню ООН підписана у Стамбулі 22 липня 2022 року угода кілька разів продовжувалася. Останнє продовження добігало кінця. Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів та внеском наших українських друзів було ухвалено рішення про продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці», — сказав Ердоган.

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«Бажаю, щоб це рішення, що має життєво важливе значення для безперебійної роботи глобальних ланцюжків постачання продовольства і особливо для полегшення доступу до зерна країн, які його потребують, було вигідним для всіх сторін. Ми продовжимо наші зусилля, щоб забезпечити продовження угоди в наступному періоді, виконуючи всі умови. Окрім того, наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких суден у портах Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це», — зазначив президент Туреччини.

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про «глухий кут» щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

У Стамбулі 11−12 травня відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.

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УНН За матеріалами:

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