П’ять країн ЄС знову звернулися до Єврокомісії у справі української агропродукції — Finance.ua

П’ять країн ЄС знову звернулися до Єврокомісії у справі української агропродукції Сьогодні 12:21 — Аграрний ринок

П’ять країн ЄС знову звернулися до Єврокомісії у справі української агропродукції

П’ять країн ЄС — Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія — у четвер звернулися до Єврокомісії із закликом запропонувати відповідні механізми захисту для аграріїв цих країн від збільшеного напливу української агропродукції.

Про це йдеться в повідомленні міністерства сільського господарства і розвитку села РП.

Як зазначається, у четвер з ініціативи Польщі відповідний спільний лист міністрів сільського господарства п’яти країн ЄС надіслано до віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса та Єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцєховського.

Лист стосується виняткових і тимчасових превентивних заходів щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України.

У ньому підкреслюється, що рішення Єврокомісії від 2 травня про заборону ввезення (до 5 червня, з можливістю продовження) на внутрішній ринок цих п’яти країн ЄС пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України може виявитися «неефективним і недостатнім». Міністри звернули увагу, що запроваджена заборона на імпорт не стосується продуктів з України, на які до 2 травня діяли національні заборони цих країн ЄС.

Відтак, для врегулювання ситуації ці країни пропонують відповідні, на їхню думку, механізми. Зокрема, вони запропонували підтвердити продовження до кінця року рішення Єврокомісії від 2 травня щодо заборони на імпорт до п’яти країн ЄС пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України.

Вони також пропонують запровадити постійний моніторинг імпорту інших чутливих агропродовольчих товарів з України та, за необхідності, передбачити оперативне запровадження превентивних заходів.

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Крім того, пропонується адаптувати рівень підтримки аграріїв до фактичних втрат, а також виділити додаткові кошти на допомогу фермерам, оскільки бюджет спільної аграрної політики і національних бюджетів є недостатніми.

Як повідомлялося, уряд Польщі з 15 квітня в односторонньому порядку запровадив заборону на ввезення до Польщі з України широкого переліку агропродукції. Схожі заходи, після консультацій з Варшавою, запровадили також Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія. Під тиском цих п’яти країн ЄС Єврокомісія ухвалила рішення про заборону ввезення (до 5 червня, з можливістю продовження) на внутрішній ринок цих п’яти країн ЄС пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику. Водночас ці країни після рішення Єврокомісії скасували національні заборони на ввезення української агропродукції.

Між тим територією Польщі продовжує здійснюватися транзитне перевезення українського збіжжя до європейських портів для подальшого експорту до третіх країн.

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