"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини — Finance.ua
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"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини

Аграрний ринок
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"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини
"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини
Дію «зернової ініціативи» про експорт українського збіжжя Чорним морем може бути продовжено щонайменше на 2 місяці.
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує CNN Türk.
«Фактично продовження („зернової угоди“. — Ред.) було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати», — заявив Чавушоглу.
Чавушоглу побував з візитом у москві, де мав зустріч з главою МЗС рф Сергієм Лавровим. За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та «зерновій ініціативі».
Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі розпочалася зустріч між Туреччиною, росією, Україною та ООН щодо продовження «зернової ініціативи», з якої рф погрожує вийти після 18 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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