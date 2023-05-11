"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини — Finance.ua

"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини Сьогодні 10:45 — Аграрний ринок

"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини

Дію «зернової ініціативи» про експорт українського збіжжя Чорним морем може бути продовжено щонайменше на 2 місяці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує CNN Türk.

«Фактично продовження („зернової угоди“. — Ред.) було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати», — заявив Чавушоглу.

Чавушоглу побував з візитом у москві, де мав зустріч з главою МЗС рф Сергієм Лавровим. За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та «зерновій ініціативі».

Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі розпочалася зустріч між Туреччиною, росією, Україною та ООН щодо продовження «зернової ініціативи», з якої рф погрожує вийти після 18 травня.

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Українська правда За матеріалами:

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