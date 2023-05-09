Україна і ЄС створять платформу для агроекспорту — Finance.ua

Україна і ЄС створять платформу для агроекспорту Сьогодні 19:30 — Аграрний ринок

Україна і ЄС створять платформу для агроекспорту

Влада України і Євросоюзу створять спільну координаційну платформу, яка буде займатися проблемними питаннями експорту агропродукції.

Про це стало відомо у вівторок, 9 травня, під час спільної пресконференції українського лідера Володимира Зеленського і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Так, Зеленський заявив, що Україна розраховує на солідарність країн-сусідів з огляду на надзвичайні виклики під час війни з росією.

«Навіть жорстокі як на час війни протекціоністські заходи наших сусідів не можуть не розчаровувати. М’яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише посилює можливості агресора», — сказав президент.

Він запропонував започаткувати координаційну групу для моніторингу проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною.

«Ми очікуємо від ЄС сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше усіх обмежень — якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є. Ми зможемо знайти оптимальні та справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи в цілому, так і українців, які страждають, на додачу до всього, ще й від застосованих щодо нас експортних обмежень», — зазначив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що ситуація з українським експортом потребує термінового рішення.

«Нагальний пріоритет зараз у тому, щоб імпорт зерна продовжувався постійно і за найменших можливих витрат. Це вимагає тісної співпраці різних сторін. Для цього ми створимо координаційну платформу, щоб зробити „шляхи солідарності“ повністю функціонуючими», — заявила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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