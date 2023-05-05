Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки — Finance.ua

Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки Сьогодні 19:46 — Казна та Політика

Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки

Дії польського уряду, спрямовані на заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, минулого місяця коштували Києву $143 млн.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтервʼю Брюссельському економічному форуму, пише Bloomberg.

Польща та кілька інших східних членів ЄС запровадили обмеження на експорт українських продуктів харчування у квітні, пославшись на різке падіння цін на ринку, яке завдало шкоди їхнім фермерам, цей крок був засуджений з боку ЄС.

Читайте також Ціни на пшеницю підвищилися на тлі ескалації напруженості у Чорному морі

«З втручанням Комісії ми отримуємо якесь полегшення ситуації, але ситуація не вирішена», — сказав Качка.

15 квітня Польща ухвалила рішення про тимчасову заборону ввезення будь-якої сільгосппродукції з України, попри те що раніше сторони домовилися про тимчасове зупинення експорту лише чотирьох культур — пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника.

Європейська комісія вважає неприйнятними самостійні рішення окремих країн щодо обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України, заявила 16 квітня агентству PAP речниця ЄК Аріана Подеста.

Згодом Україна і Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції з 20-го на 21 квітня.

Читайте також ЄС пропонує 100 млн євро п’ятьом державам в обмін на зняття імпортних обмежень щодо України

Європейська комісія з 2 травня до 5 червня цього року заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, йдеться у повідомленні ЄК. Протягом цього періоду агропродукцію можна, як і раніше, постачати в інші країни — члени блоку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.