Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки — Finance.ua
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Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки

Казна та Політика
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Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки
Заборона Польщі на імпорт агропродукції коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки
Дії польського уряду, спрямовані на заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, минулого місяця коштували Києву $143 млн.
Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтервʼю Брюссельському економічному форуму, пише Bloomberg.
Польща та кілька інших східних членів ЄС запровадили обмеження на експорт українських продуктів харчування у квітні, пославшись на різке падіння цін на ринку, яке завдало шкоди їхнім фермерам, цей крок був засуджений з боку ЄС.
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«З втручанням Комісії ми отримуємо якесь полегшення ситуації, але ситуація не вирішена», — сказав Качка.
15 квітня Польща ухвалила рішення про тимчасову заборону ввезення будь-якої сільгосппродукції з України, попри те що раніше сторони домовилися про тимчасове зупинення експорту лише чотирьох культур — пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника.
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Європейська комісія вважає неприйнятними самостійні рішення окремих країн щодо обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України, заявила 16 квітня агентству PAP речниця ЄК Аріана Подеста.
Згодом Україна і Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції з 20-го на 21 квітня.
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Європейська комісія з 2 травня до 5 червня цього року заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, йдеться у повідомленні ЄК. Протягом цього періоду агропродукцію можна, як і раніше, постачати в інші країни — члени блоку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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