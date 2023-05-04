Ціни на пшеницю підвищилися на тлі ескалації напруженості у Чорному морі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на пшеницю підвищилися на тлі ескалації напруженості у Чорному морі

Аграрний ринок
22
Ціни на пшеницю підвищилися на тлі ескалації напруженості у Чорному морі
Ціни на пшеницю підвищилися на тлі ескалації напруженості у Чорному морі
Ціни на пшеницю у світі зросли найбільш різко за останні шість місяців через ескалацію напруженості в Чорному морі після того, як Кремль атакували нібито українські дрони.
Ця ескалація відбулася у важливий час, коли обговорюється продовження «зернової угоди», яка дозволить Україні надалі експортувати врожай через Чорне море, пише Вloomberg.
Видання зазначає, що ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% до 6,475 долара за бушель, а в Сінгапурі торгувалися на рівні 6,41 долара. Днем раніше ціни підскочили ще на 5%. Ціни на кукурудзу в четвер впали на 0,3%, а на сою майже не змінилися.
Читайте також
Аналітик Farm Futures Жаклін Холланд повідомила, що атака безпілотника знову викликала занепокоєння щодо світових поставок пшениці та викликала деякі занепокоєння трейдерів щодо того, що недавній розпродаж, можливо, зайшов занадто далеко.
Повідомляється, що такого спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати купівлю на ринку пшениці. При цьому раніше ціни тут впали до дворічного мінімуму через сприятливі перспективи врожаю в північній півкулі, де вирощується більша частина пшениці в світі.
Місце для вашої реклами
Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, заступники міністрів оборони Туреччини, росії та України мають обговорити продовження угоди, яка, за словами москви, закінчується 18 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.