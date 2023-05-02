Дощі зменшать урожай зернових на 10% — Finance.ua

Дощі зменшать урожай зернових на 10% Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Зволоження землі дощами на початку квітня покращувало врожай, адже взимку сніжний покрив був недостатнім. Проте затяжні та рясні дощі протягом тривалого часу мають зворотній ефект, погіршуючи якість озимих пшениці та ячменю.

Про це в коментарі AgroPortal.ua розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

За його словами, виробники не мали змоги вийти в поля для проведення необхідного обробітку озимини, тому не виключено, що на 20-30% залежно від регіону буде зібрано більше фуражного зерна.

Окрім цього, значна частина полів по всій території країни «плаває», що, за попереднім прогнозом, до кінця травня відтермінує завершення посівної кампанії. Подібний календарний план підходить не для усіх культур. Наприклад, по гороху аграрії вже випали з терміну.

У свою чергу голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду додає, що аграрії можуть зібрати на 10% менше продукції, ніж минулого року.

«Орієнтовно за прогнозами аграрії можуть зібрати близько 64 млн т зернових та олійних культур. Одна з причин зменшення — це несприятливі погодні умови під час проведення посівної», — зазначив парламентарій.

Експерти відзначають, що значні опади, відсутність сонячних днів та зниження температури повітря в другій половині квітня призвели до перезволоження ґрунту. Це затримало проведення польових робіт.

«Сподіваємось, що надалі погодні умови сприятимуть проведенню сівби, відповідно показники врожаю будуть тільки зростати. Адже українські аграрії забезпечують продовольством близько 400 млн людей у світі, і від них зокрема залежить питання забезпечення продовольчої безпеки», — додав Олександр Гайду.

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