ЄС пропонує 100 млн євро п’ятьом державам в обмін на зняття імпортних обмежень щодо України — Finance.ua

ЄС пропонує 100 млн євро п’ятьом державам в обмін на зняття імпортних обмежень щодо України Сьогодні 10:13 — Аграрний ринок

ЄС пропонує 100 млн євро п’ятьом державам в обмін на зняття імпортних обмежень щодо України

Європейська комісія в середу деталізувала пропозицію фінансової підтримки п’ятьох держав ЄС — Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини — в обмін на зняття односторонніх імпортних обмежень на сільськогосподарські товари з України.

Про це йдеться в повідомленні генерального директорату Єврокомісії з розвитку сільського господарства.

Підтримка, як і очікувалось, передбачає виділення із сільськогосподарського резерву ЄС 100 мільйонів євро на підтримку фермерів, які виробляють зернові та олійні культури в п’яти країнах-членах ЄС.

Серед іншого, Єврокомісія пропонує виділити Болгарії 9,77 мільйона євро, Угорщині — 15,93 мільйона євро, Польщі — 39,33 мільйона євро, Румунії — 29,73 мільйона євро та Словаччині — 5,24 мільйона євро.

Країни можуть доповнити суму національними коштами максимум на 200%, в результаті чого загальна фінансова допомога постраждалим фермерам становитиме 300 мільйонів євро. Виплати, як передбачається, будуть здійснені до 30 вересня.

«Підтримка допоможе країнам-членам, що межують з Україною, частково компенсувати проблеми, пов’язані з логістичними перешкодами, що виникають внаслідок імпорту певних агропродовольчих товарів з України», — зазначає Єврокомісія.

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У відповідь Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язуються скасувати односторонні заходи щодо заборони імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-яких інших продуктів, що надходять з України.

Очікується, що пакет підтримки п’ять держав ЄС схвалять на наступному засіданні спеціального комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків, після чого рішення оприлюднять в Офіційному журналі Євросоюзу, й воно набуде чинності на наступний день після публікації.

Довідка Finance.ua:

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін;

таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням, і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

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Українська правда За матеріалами:

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