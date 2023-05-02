Суд наклав арешт на п'ять морських суден, на яких росія вивозила украдене українське зерно — Finance.ua

Суд наклав арешт на п'ять морських суден, на яких росія вивозила украдене українське зерно Сьогодні 15:45 — Аграрний ринок

Суд наклав арешт на п’ять морських суден, на яких країна-агресорка росія вивозила украдене українське зерно через Крим.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим і Севастополя.

«За клопотаннями прокуратури накладено арешти на 5 морських суден-порушників, які причетні до перевезення через окупований півострів награбованого українського збіжжя», — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронці, порушене кримінальне провадження щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 ККУ).

Мова йде про судна «Вера», «Волго-дон 5043 та 205», а також «Волго-балт 188 й 106». Вони під російським прапором заходили в закритий морський торгівельний порт в Криму, там вантажилися українським зерном та вивозили його в треті країни. Крим вони використовували як своєрідний «логістичний хаб» у злочинній схемі.

Всього такі арешти наклали на 15 суден-порушників.

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