Суд наклав арешт на п'ять морських суден, на яких росія вивозила украдене українське зерно — Finance.ua
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Суд наклав арешт на п'ять морських суден, на яких росія вивозила украдене українське зерно

Аграрний ринок
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Суд наклав арешт на п’ять морських суден, на яких країна-агресорка росія вивозила украдене українське зерно через Крим.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим і Севастополя.
«За клопотаннями прокуратури накладено арешти на 5 морських суден-порушників, які причетні до перевезення через окупований півострів награбованого українського збіжжя», — йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронці, порушене кримінальне провадження щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 ККУ).
Мова йде про судна «Вера», «Волго-дон 5043 та 205», а також «Волго-балт 188 й 106». Вони під російським прапором заходили в закритий морський торгівельний порт в Криму, там вантажилися українським зерном та вивозили його в треті країни. Крим вони використовували як своєрідний «логістичний хаб» у злочинній схемі.
Всього такі арешти наклали на 15 суден-порушників.
За матеріалами:
Українські Новини
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