російський уряд планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни — Finance.ua

російський уряд планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни Сьогодні 15:29 — Фондовий ринок

російський уряд планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни

Заступник міністра фінансів рф Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною — ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів», — сказав Моісеєв.

Відповідаючи на питання про заявки на продаж активів, Моісеєв сказав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з таким проханням.

Він також розповів, що йому відомо про заявку одного іноземного банку на продаж активів, яка знаходиться на розгляді урядової комісії.

Видання The Moscow Times повідомляє, що можливість виходу з рф розглядають Райффайзен банк, «ЮніКредит» і Сітібанк , які перед початком великої війни мали сумарні активи на 3,5 трлн рублів (27,5 млрд дол) і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн руб. (27,5 млрд дол).

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Нагадаємо, у липні 2023 року KSE Institute ідентифікував ще 8 іноземних компаній, які покинули російський ринок, а їхня загальна кількість від початку повномасштабного вторгнення уже сягнула 262.

Станом на березень 2022 року в росії працювали 52 банки з іноземним капіталом. За півтора року повномасштабної війни проти України повністю вийшли з російського ринку лише 13 фінустанов.

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Економічна Правда За матеріалами:

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