російського олігарха підозрюють у відмиванні 100 млн гривень — Finance.ua

російського олігарха підозрюють у відмиванні 100 млн гривень Сьогодні 17:40 — Кримінал

російського олігарха підозрюють у відмиванні 100 млн гривень

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

«Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру громадянину рф та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку. Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб, та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства — банку, вчиненому організованою групою», — сказано в повідомленні.

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На початку червня БЕБ арештувало 738 об'єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

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Він разом з компаньйонами-росіянами напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.

Як раніше повідомлялося, БЕБ арештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі, та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, ймовірно набуті шляхом використання фіктивних правочинів.

Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

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