Збитки на 55 мільйонів: завершили слідство у справі про махінації в Укрспирті — Finance.ua

Збитки на 55 мільйонів: завершили слідство у справі про махінації в Укрспирті Сьогодні 15:30 — Кримінал

Збитки на 55 мільйонів: завершили слідство у справі про махінації в Укрспирті

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування злочинної схеми закупівель палива за завищеними цінами, викритої на державному підприємстві «Укрспирт».

Про це САП повідомляє в Телеграмі

«САП та НАБУ завершили досудове розслідування та відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження стосовно 7 учасників злочинної схеми реалізації на ДП „Укрспирт“ за завищеними цінами палива, яке використовувалось для виготовлення спирту, внаслідок чого державному підприємству завдано збитки на суму понад 55 млн грн», — ідеться в повідомленні.

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У САП нагадали, що в травні цього року трьом службовим особам Укрспирту, двом підприємцям і двом бухгалтерам приватних товариств повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, на державному підприємстві Укрспирт викрили злочинну схему реалізації палива, що завдала понад 55 млн гривень збитків. Підозрюваними у справі проходять троє службовців держпідприємства, двоє підприємців і двоє бухгалтерів приватних товариств.

Встановлено, що службовці Укрспирту вступили у змову з представниками приватних суб'єктів господарювання та за винагороду здійснювали закупівлю котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.

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