В Одесі викрили керівника банку в ухиленні від сплати податків на понад 102 млн грн — Finance.ua

В Одесі викрили керівника банку в ухиленні від сплати податків на понад 102 млн грн Сьогодні 16:14 — Кримінал

В Одесі викрили керівника банку в ухиленні від сплати податків на понад 102 млн грн, Фото: esbu.gov.ua

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконувачці обов’язків голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

У ході слідства встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до Держбюджету лише за цей період понад 102 млн грн.

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Під час проведення обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тис. грн.

На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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