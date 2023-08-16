НАБУ викрило розкрадання земель під Києвом вартістю майже 2 млрд грн — Finance.ua
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НАБУ викрило розкрадання земель під Києвом вартістю майже 2 млрд грн

Кримінал
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НАБУ викрило розкрадання земель під Києвом вартістю майже 2 млрд грн
НАБУ викрило розкрадання земель під Києвом вартістю майже 2 млрд грн, Фото: nabu.gov.ua
Національне антикорупційне бюро викрило п’ятьох учасників схеми із заволодіння державними землями під Києвом площею понад 1200 га. Це спричинило збитки на 1,8 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, заволодіння сільськогосподарською землею, яка перебувала у використанні держпідприємств, відбувалося у 2018−2019 роках через схему з учасниками АТО, які мають право на отримання безкоштовних ділянок.
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«Для реалізації злочинного плану було використано процедуру безкоштовної приватизації земельних ділянок пільговими категоріями, зокрема, зі статусом учасника бойових дій. Проте слідством встановлено, що реалізація такого права здійснювалася формально на підставі підроблених документів», — кажуть у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Встановлено два епізоди розкрадання землі - у Фастові площею 920 га та у Києво-Святошинському районі 284 га ДП «Пуща-Водиця».
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Організатором схеми був колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Також підозри отримали двоє колишніх співробітників Держгеокадастру в Київській області та дві фізособи, пов’язані з екс-керівництвом Держгеокадастру.
У 2020−2021 роках на всі земельні ділянки було накладено арешт із забороною їхньої забудови та зміни цільового призначення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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