Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині викрили командирів Нацгвардії — Finance.ua

Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині викрили командирів Нацгвардії Сьогодні 11:32 — Кримінал

Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині викрили командирів Нацгвардії

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила в безпідставному нарахуванні премій за нібито участь у боях на передовій командування однієї з бригад Національної гвардії, що дислокується у Київській області.

Про це повідомила СБУ

Встановлено, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення й до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 14 млн гривень.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату розміром 100 тисяч гривень, що передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських загарбників.

Читайте також Трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру в масштабному розкраданні газу

Насправді учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень та не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира — начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти про нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

Особи останніх теж встановлені. Ними виявилися командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону й командир роти.

Читайте також З України намагалися вивезти майже 400 колекційних монет

Заступнику командира — начальнику штабу військової частини та п’ятьом його підлеглим оголошена підозра за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Викриття зловмисників проводилося спільно з Державним бюро розслідувань за сприяння нового керівництва Нацгвардії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.