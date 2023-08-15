Трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру в масштабному розкраданні газу — Finance.ua

Трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру в масштабному розкраданні газу
Ще трьом керівникам регіональних операторів газотранспортних мереж повідомлено про підозру. Мова про голів правлінь Волиньгазу, Криворізгазу та Чернігівгазу, які причетні до розкрадання газу з ГТС України.
Про це повідомляє СБУ.
Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.
За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Таким чином, на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.
Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.
За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016−2022 років може становити понад 18 млрд грн.
Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною