Трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру в масштабному розкраданні газу — Finance.ua

Трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру в масштабному розкраданні газу Сьогодні 16:29 — Кримінал

Трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру в масштабному розкраданні газу

Ще трьом керівникам регіональних операторів газотранспортних мереж повідомлено про підозру. Мова про голів правлінь Волиньгазу, Криворізгазу та Чернігівгазу, які причетні до розкрадання газу з ГТС України.

Про це повідомляє СБУ.

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Читайте також Суд передав більшість облгазів Фірташа в управління держави

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Таким чином, на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Читайте також Нафтогаз відсудив 1,5 мільярда боргу у газзбуту Фірташа

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016−2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.