Суд передав більшість облгазів Фірташа в управління держави — Finance.ua

Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем за клопотанням Державного бюро розслідувань.
«Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», — йдеться у повідомленні пресслужби.
У червні минулого року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам.