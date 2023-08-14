З України намагалися вивезти майже 400 колекційних монет — Finance.ua

З України намагалися вивезти майже 400 колекційних монет
У пункті пропуску «Смільниця» викрили естонця, який намагався вивезти з України колекцію старовинних монет.
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.
«У пункті пропуску „Смільниця“, що на Львівщині, припинили спробу незаконного вивезення 372 старовинних монет. Спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон предметів, які можуть становити історичну та культурну цінність, припинили в ході реалізації інформації оперативних співробітників Львівського прикордонного загону спільно із співробітниками Служби безпеки України», — сказано в повідомленні.
Монети знайшли прикордонники під час спільного з працівниками митниці огляду серед особистих речей водія автомобіля «Dodge» — 38-річного громадянина Естонії, який прямував через «зелений коридор».
За ініціативи прикордонників оперативно-розшукового підрозділу його легковик скерували для додаткової перевірки.
Колекцію монет вилучено працівниками митниці для проведення експертизи.
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