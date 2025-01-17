росія витратила понад $18 млрд на удари по Україні — Finance.ua

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росія витратила понад $18 млрд на удари по Україні

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росія витратила понад $18 млрд на удари по Україні
росія витратила понад $18 млрд на удари по Україні
росія витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні та дронові атаки проти України від початку повномасштабного вторгнення.
Про це пише UN Press.
«З початку повномасштабного вторгнення російська федерація витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні та дронові удари», — заявив представник України.
Він зауважив, що москва продовжуватиме ескалацію, доки матиме фінансові ресурси для ведення війни. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від експорту нафти та газу. Саме тому критично важливо перекрити ці фінансові потоки, посилюючи первинні та вторинні санкції проти російської економіки.
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Раніше видання Foreign Policy писало, що незалежно від того, чим саме закінчиться війна в Україні, стратегічно росія вже зазнала поразки. У довгостроковій перспективі її внутрішнє та зовнішнє становище буде гіршим, ніж було до війни.
Європейський Союз вивчає інформацію про наслідки атаки росії на одне з найбільших підземних сховищ газу в Україні і на даний час вважає, що це не несе загрози для безпеки постачання газу в ЄС.
За матеріалами:
УНН
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