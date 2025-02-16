росія витратила на армію в 2024 році більше, ніж всі країни ЄС разом — Finance.ua
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росія витратила на армію в 2024 році більше, ніж всі країни ЄС разом

Казна та Політика
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росія витратила на армію в 2024 році більше, ніж всі країни ЄС разом
росія витратила на армію в 2024 році більше, ніж всі країни ЄС разом
Витрати російської федерації на військову сферу минулого, 2024 року склали 13,1 трильйона рублів, або 462 мільярди доларів США. Це на 42% більше, ніж було 2023 року.
Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на дані дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
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Попри те, що такі витрати негативно позначаються на російській економіці, у кремлі ще можуть витрачати чимало грошей на військову сферу, у тому числі на ведення агресивної війни з Україною.
При цьому загальні витрати країн Європейського Союзу, включаючи Велику Британію, яка вийшла з ЄС у 2020 році, становлять лише 457 мільярдів доларів.

Скільки витратить рф на армію у 2025 році

Аналітики прогнозують, що у 2025 році росія збирається витратити на армію та озброєння до 15,6 трильйона рублів. Це відповідає 7,5% ВВП росії, або майже 40% всіх федеральних доходів рф.
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Щоб обійти росію за цим показником, країнам ЄС треба збільшити свій оборонний бюджет хоча б до 3% ВВП, а краще — до 5%.
Найбільше в абсолютному вираженні в Європі на оборону витрачають коштів:
  • Німеччина (86 мільярдів доларів);
  • Велика Британія (81 мільярд доларів);
  • Франція (64 мільярди доларів).
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