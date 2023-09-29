росія влазить у трильйонні борги, щоб покрити дефіцит бюджету — Finance.ua
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росія влазить у трильйонні борги, щоб покрити дефіцит бюджету

Світ
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росія влазить у трильйонні борги, щоб покрити дефіцит бюджету
росія влазить у трильйонні борги, щоб покрити дефіцит бюджету, Фото: minfin.com.ua
Держборг росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів — при тому що на весь рік було заплановано 2,5 трлн рублів.
Про це з посиланням на дані Рахункової палати рф повідомляє «Forbes россия».
Так, за січень — червень 2023 року збільшився на 10%, що становить 2,24 трлн рублів. За рік порівняно з 1 липня 2022-го держборг збільшився на 27,5%.
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Водночас у бюджеті на весь 2023 рік було заплановано збільшення боргів на 2,5 трлн рублів.
Станом на 1 липня сума запозичень становила трохи більше ніж 25 трлн рублів — це приблизно 16,7% прогнозованого обсягу ВВП.
Витрати на обслуговування державного боргу теж зросли: станом на 1 липня вони становили 718,1 млрд рублів. Це збільшення на 4%, якщо порівняти із серединою 2022 року, і одразу на 42% - якщо порівняти із серединою 2021-го.
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Бюджет росії в першій половині 2023 року виконано з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів.
Доходи, якщо порівняти з першим півріччям 2022-го, скоротилися на 1,64 трлн рублів (11,7%), зокрема нафтогазові - на 2,99 трлн рублів, або майже вдвічі.
Витрати збільшилися на 2,2 трлн рублів (17,5%).
Доходи виконано на 47,4% від запланованих (у першій половині 2022-го було 56%), витрати — на 49,3% (у 2022-му за той самий період було 48,2%), ідеться в доповіді Рахункової палати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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