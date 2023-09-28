США заморозили російські активи на 8 млрд доларів, більша частина — в ЄС і Японії — Finance.ua
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США заморозили російські активи на 8 млрд доларів, більша частина — в ЄС і Японії

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Сполучені штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд доларів, більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії.
Про це заявила спеціальний представник президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє Financial Times.
Як повідомляється, західні країни заморозили російські активи на 300 мільярдів доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Зокрема, за словами Пріцкер, США заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд доларів, більша частина яких знаходиться в ЄС і Японії.
Зазначається, що деякі країни закликали використати ці гроші для відновлення України, але інші зацікавлені сторони, в тому числі Європейський центральний банк, висловили застереження щодо законності та наслідків такого кроку.
Пріцкер розповіла, що юридичні команди проводять «надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можливо зробити з цими активами».
«По суті, якщо я скажу не з юридичної точки зору, а з етичної та моральної, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні сприяти відновленню України. Юридично, як це зробити — це те, над чим ми зараз працюємо», — сказала спецпредставник США.
Конфіскація активів рф
Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.
Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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