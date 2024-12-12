росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду — Finance.ua

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росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду

Енергетика
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росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду
росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду
російська державна нафтова компанія «Роснафта» погодилася постачати майже 500 тис. барелів на добу нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між країнами.
Про це повідомляє Reuters.
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10-річна угода становить 0,5% світового постачання і коштує приблизно $13 млрд на рік за сьогоднішніми цінами. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні.
російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти.
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Компанії щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди, щоб врахувати динаміку нафтових ринків. Згідно з угодою, «Роснафта» щомісяця постачатиме 20−21 вантаж розміром «Афрамакс» (від 80 тис. до 100 тис. метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту загальною вагою близько 100 тис. тонн кожен.
На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «Роснафти» з російських портів, що залишає небагато пропозиції для інших трейдерів і посередників.
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