росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду — Finance.ua

росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду Сьогодні 17:18 — Енергетика

росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду

російська державна нафтова компанія «Роснафта» погодилася постачати майже 500 тис. барелів на добу нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

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10-річна угода становить 0,5% світового постачання і коштує приблизно $13 млрд на рік за сьогоднішніми цінами. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні.

російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти.

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Компанії щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди, щоб врахувати динаміку нафтових ринків. Згідно з угодою, «Роснафта» щомісяця постачатиме 20−21 вантаж розміром «Афрамакс» (від 80 тис. до 100 тис. метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту загальною вагою близько 100 тис. тонн кожен.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «Роснафти» з російських портів, що залишає небагато пропозиції для інших трейдерів і посередників.

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