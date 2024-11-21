Банки Китаю перекривають компаніям рф платежі через Індію, ОАЕ і Гонконг — Finance.ua
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Банки Китаю перекривають компаніям рф платежі через Індію, ОАЕ і Гонконг

Фінтех і Картки
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Банки Китаю перекривають компаніям рф платежі через Індію, ОАЕ і Гонконг
Банки Китаю перекривають компаніям рф платежі через Індію, ОАЕ і Гонконг
Банки Китаю почали перекривати російським компаніям платежі через Індію, ОАЕ та Гонконг.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що китайські банки посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід».
За словами представників бізнесу, провести оплату стає все складніше: кредитні організації аналізують відвантажувальні документи — кому йде товар, куди й навіщо. До цього такі посилені перевірки було запроваджено щодо переказів через Туреччину та країни СНД, але тепер вони поширилися на інші держави.
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На думку експертів, банки КНР «закручують гайки» перед приходом Дональда Трампа до влади в США, тому ситуація не покращиться у 2025 році. Трамп давно оголосив торговельну війну Китаю, і місцеві банки не ризикуватимуть, щоб не дати привід нової американської адміністрації для санкцій.
Однак варіанти відправки платежів до Китаю все ще є. Так, наприклад, як і раніше, прямі транзакції з регіональних російських банків до китайських. Також відбувається оплата через Малайзію та Індонезію.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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