Банки Китаю перекривають компаніям рф платежі через Індію, ОАЕ і Гонконг — Finance.ua

Банки Китаю перекривають компаніям рф платежі через Індію, ОАЕ і Гонконг
Банки Китаю почали перекривати російським компаніям платежі через Індію, ОАЕ та Гонконг.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що китайські банки посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід».
За словами представників бізнесу, провести оплату стає все складніше: кредитні організації аналізують відвантажувальні документи — кому йде товар, куди й навіщо. До цього такі посилені перевірки було запроваджено щодо переказів через Туреччину та країни СНД, але тепер вони поширилися на інші держави.
На думку експертів, банки КНР «закручують гайки» перед приходом Дональда Трампа до влади в США, тому ситуація не покращиться у 2025 році. Трамп давно оголосив торговельну війну Китаю, і місцеві банки не ризикуватимуть, щоб не дати привід нової американської адміністрації для санкцій.
Однак варіанти відправки платежів до Китаю все ще є. Так, наприклад, як і раніше, прямі транзакції з регіональних російських банків до китайських. Також відбувається оплата через Малайзію та Індонезію.
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