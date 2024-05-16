росія переправляє через Туреччину в ЄС величезні обсяги нафти — Politico Сьогодні 19:12

Через лазівку в західних санкціях Туреччина перемарковує російську нафту, видаючи її за свою, і відправляє до Євросоюзу, завдяки чому рф заробила €3 мільярди.

Про це йдеться у публікації у Politico

Згідно із дослідженням видання та аналітичних центрів, російська нафта надходить у великих обсягах до ЄС через Туреччину, причому легально.

Ця схема можлива завдяки лазівці у санкціях, яка дозволяє ввозити в ЄС «змішане» паливо, якщо воно маркується як неросійське. За 12 місяців після того, як Євросоюз у лютому 2023 року запровадив заборону на російську нафту та нафропродукти, це принесло Москві до €3 мільярдів лише через схему з використанням трьох турецьких портів — Джейхан, Мармара-Ереглісі та Мерсін.

До повномасштабного вторгнення три чверті сирої нафти і 40% дизельного палива надходили до ЄС із росії.

Коли на купівлю цих енергоносіїв було накладено заборону в ЄС, приблизно в той самий час Туреччина почала поступово нарощувати імпорт палива із Росії, одночасно збільшуючи експорт до країн Євросоюзу.

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За останній рік ці цифри майже зрівнялися. У період з лютого 2023-го по лютий 2024 року Туреччина збільшила закупівлі палива у Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За цей самий період турецький експорт до ЄС підскочив на 107%.

Туреччина має нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день.

Проте географічне розташування кількох турецьких портів у поєднанні з даними про імпорт-експорт переконливо свідчить, що значні обсяги російського палива були просто перепаковані й переправлені далі.

Наприклад, південно-східний порт Джейхан має обмежене автомобільне й залізничне сполучення із нафтопереробними заводами, що не дає йому можливості отримувати великі партії палива, окрім як через море.

У період із лютого 2023 по 2024 рік порт прийняв близько 22 мільйонів барелів палива, 92% з яких надійшли з Росії - утричі більше, ніж роком раніше. За той самий період 85% експорту палива з порту було поставлено до ЄС.

Укрінформ За матеріалами:

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