«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу — Finance.ua

«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу Сьогодні 20:39 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» збільшило запаси та ресурси більше ніж на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу завдяки розширенню меж наявних спеціальних дозволів на заході України, повідомив директор компанії Сергій Корецький у Фейсбуці.

«Причина розширення меж спецдозволів — приведення їхніх розмірів до контурів продуктивних покладів родовищ. Уже отримано відповідні накази Державної служби геології та надр України», — написав він.

Зокрема, площа першої ділянки після розширення меж збільшилася на понад 50% і тепер становить 0,93 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 221 тис. тонн нафти та 19 млн куб. м газу.

Площа другої ділянки збільшилася на третину — до 8,7 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 836 тис. тонн нафти та 402 млн куб. м газу.

Третій спецдозвіл збільшено на 36%, площа ділянки тепер становить 7,12 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на понад 1,9 млн тонн нафти та 205 млн куб. м розчиненого в нафті газу.

Корецький також уточнив, що до 2023 року «Укрнафта» лише двічі розширювала межі спецдозволів, а вже торік завдяки збільшенню меж двох родовищ збільшила загальні запаси на 330 тис. тонн нафти й конденсату та 618 млн куб. м газу.

Як повідомлялося, «Укрнафта» 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком — до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу — на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року «Укрнафта» випускає власні паливні талони та картки «NAFTAКарта», що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ «Укрнафта-Постач».

Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

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