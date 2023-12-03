Rolls-Royce планує до 2027 року вдвічі збільшити операційний прибуток — Finance.ua

Rolls-Royce планує до 2027 року вдвічі збільшити операційний прибуток Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

Rolls-Royce планує до 2027 року вдвічі збільшити операційний прибуток

Британський машинобудівний холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставить за мету збільшити до 2027 року показники операційного прибутку і вільного грошового потоку більш ніж удвічі порівняно з поточним роком.

Rolls-Royce планує продавати активи, рентабельність яких не відповідає цільовим показникам, а також має намір домогтися економії на щорічних витратах у 400−500 млн фунтів стерлінгів.

Як ідеться в пресрелізі компанії, цільовий показник операційного прибутку на 2027 рік встановлено на рівні 2,5−2,8 млрд фунтів (мета на 2023 рік — 1,2−1,4 млрд фунтів), маржі операційного прибутку — 13−15%, вільного грошового потоку — 2,8−3,1 млрд фунтів (мета на 2023 рік — 0,9−1 млрд фунтів), рентабельності капіталу — 16−18%.

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Rolls-Royce розраховує збільшити маржу операційного прибутку в ключовому для компанії підрозділі цивільної авіації до 15−17% до 2027 року з 2,5% у 2022 році.

Оприлюднені орієнтири є частиною плану нового гендиректора Rolls-Royce Туфана Ергінбілгіча, колишнього топменеджера BP Plc, який очолив британську компанію в січні цього року.

Минулого місяця Rolls-Royce анонсувала оптимізацію операцій, що передбачає скорочення 2−2,5 тис. робочих місць.

Надії інвесторів на те, що Ергінбілгіч зможе домогтися поліпшення фінансових показників Rolls-Royce, призвели до стрибка вартості акцій компанії в 2,8 раза з початку поточного року. Папери Rolls-Royce показують найкращу динаміку серед компонентів індексу FTSE 100 цього року.

Протягом наступних п’яти років компанія планує продати активи на суму 1−1,5 млрд фунтів, зокрема операції з випуску електричних двигунів для літаків.

Ергінбілгіч заявив, що традиційні авіаційні силові установки, на його думку, залишаться основою сектору, принаймні, в наступні 20 років, а роль електричних і водневих двигунів буде незначною.

За його словами, стійке авіаційне пальне (SAF) буде єдиним варіантом для великих літаків для досягнення цілей вуглецевої нейтральності.

У компанії розраховують, що заходи зміцнення балансу нададуть їй змогу повернутися до виплат дивідендів, які були припинені з 2020 року.

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