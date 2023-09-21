Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото) — Finance.ua
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Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото)

Технології&Авто
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Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото)
Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото), Фото: Mansory
Новий Rolls-Royce Phantom 2023 отримав екстравагантну версію Pulse Edition. Створили її в німецькому тюнінг-ательє Mansory.
Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Instagram.
Седан Rolls-Royce Phantom Phantom Pulse Edition став цікавішим на вигляд завдяки новим фарам, решітці радіатора та аеродинамічному обвісу. Ззаду з’явився спойлер, а хромовані деталі замінили чорними. Крім того, встановили 24-дюймові диски і карбоновий капот, а кліренс седана занижений.
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Салон Rolls-Royce Phantom оздоблений шкірою, карбоном і лакованим деревом, причому покупець може вибрати найбожевільніші забарвлення. На підлозі з’явилися нові килимки.
Тюнінг Rolls-Royce Phantom від Mansory торкнувся і двигуна — віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо підняли до 610 к. с. і 950 Н∙м.
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Mansory Pulse Edition — штучний товар, який випускатимуть тільки під замовлення. Точна ціна не повідомляється, але відомо, що аналогічні Rolls-Royce Phantom Mansory коштують майже мільйон доларів.
За матеріалами:
Фокус
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