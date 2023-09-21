Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото) — Finance.ua

Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото) Вчора 04:12 — Технології&Авто

Представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото), Фото: Mansory

Новий Rolls-Royce Phantom 2023 отримав екстравагантну версію Pulse Edition. Створили її в німецькому тюнінг-ательє Mansory.

Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Instagram.

Седан Rolls-Royce Phantom Phantom Pulse Edition став цікавішим на вигляд завдяки новим фарам, решітці радіатора та аеродинамічному обвісу. Ззаду з’явився спойлер, а хромовані деталі замінили чорними. Крім того, встановили 24-дюймові диски і карбоновий капот, а кліренс седана занижений.

Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Phantom оздоблений шкірою, карбоном і лакованим деревом, причому покупець може вибрати найбожевільніші забарвлення. На підлозі з’явилися нові килимки.

Тюнінг Rolls-Royce Phantom від Mansory торкнувся і двигуна — віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо підняли до 610 к. с. і 950 Н∙м.

Фото: Mansory

Mansory Pulse Edition — штучний товар, який випускатимуть тільки під замовлення. Точна ціна не повідомляється, але відомо, що аналогічні Rolls-Royce Phantom Mansory коштують майже мільйон доларів.

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