Роботодавців штрафують за відсутність у штаті людей з інвалідністю: розмір штрафів

Казна та Політика
8 697 роботодавців не виконали норматив у 2025 році
У 2025 році роботодавці в Україні отримали штрафи на загальну суму понад 2,76 млрд грн за невиконання нормативу щодо працевлаштування людей з інвалідністю.
Про це повідомляє Опендатабот.

Середній штраф зріс на 20%

«317 тисяч гривень штрафу, у середньому, мають сплатити роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік. За рік середня сума штрафу зросла на 20%», — сказано в повідомленні.
У середньому сума штрафу для роботодавців становила 317 тис. грн

Частка порушників зменшується

Так, 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив, було нараховано санкції на загальну суму 2,76 мільярда гривень. Це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.
Кількість роботодавців, які не дотрималися вимог, становить близько 10% від загальної кількості компаній
Загалом 88 705 компаній, що мають від 8 працівників, підпадали під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю торік. Це на 2% менше, ніж у 2024 році.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що особам з інвалідністю надається допомога від держави. Вона включає деякі пільги, компенсацію вартості ліків та державні виплати. Зазвичай таким людям призначається пенсія по інвалідності. Для її отримання потрібно мати певну кількість років страхового стажу. Однак у осіб з інвалідністю не завжди є можливість оформити такий вид допомоги. Буває, що стажу не вистачає, і тоді у призначенні виплат відмовлять. Для таких випадків існує соціальна пенсія, яка виплачується органами соцзахисту.
Українське законодавство дозволяє працівникам, зокрема й людям з інвалідністю, мати основне місце роботи та додатково працювати за сумісництвом.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Також за темою
Також за темою
