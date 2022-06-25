Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії — Finance.ua

Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії 25.06.2022, 21:33 — Особисті фінанси

До Румунії після повномасштабного вторгнення рф виїхало понад 80 тисяч українців у пошуках тимчасового прихистку. Після пошуку житла актуальним для них є питання працевлаштування.

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Електрик

Компанії в столиці та великих містах потребують кваліфікованих електриків та інженерів-проєктувальників. Кандидат повинен розбиратися в електричних станках, промислових автоматах та мати досвід в управлінні проєктами. Якщо працювати повний робочий день, за місяць платять 1200-1600 євро (37,3-49,7 тис. грн).

Кранівник

Компанія з виробництва будматеріалів шукає кранівника з дійсним дозволом на ISCIR групи E. Потрібна людина з досвідом для виконання навантажувальних, транспортно-розвантажувальних робіт та техобслуговування кранів. Окрім зарплати 700-1000 євро (21,7-31 тис. грн) на місяць, пропонують ваучери на харчування та бонуси.

Перевезення на замовлення

Українці з водійськими правами категорії B можуть спробувати свої сили в компанії, що спеціалізується на перевезенні клієнтів на замовлення. Потрібно зустрічати пасажирів в аеропорту, відвозити мікроавтобусом до головного офісу компанії та назад. Графік роботи — 12 годин з двогодинною перервою. Зарплата 1400-2000 євро (43,5-62,2 тис. грн) на місяць.

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Продаж товарів

Компанія з виробництва медичного обладнання потребує менеджера з продажів. Потрібно просувати бренд, продукти й послуги у спеціально відведених місцях, консультувати клієнтів, робити презентації тощо. У користування надають службове авто й техніку, зарплата — 1000-2000 євро (31-62 тис. грн) на місяць плюс комісійні.

Працівник складу

Одна з популярних вакансій в Румунії — працівник складу. Різні компанії пропонують різні умови, але в обов’язки завжди входить інвентаризація, підготовка продукції до відправлення, приймання і фасування товарів. Під час стажування можуть платити від 500 євро (15,5 тис. грн) за місяць, а повноцінна зарплата становить 2750 євро (85,5 тис. грн) без ПДВ.

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