Робота в Іспанії для українців: де можна підзаробити влітку — Finance.ua

Робота в Іспанії для українців: де можна підзаробити влітку Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Робота в Іспанії для українців: де можна підзаробити влітку

Все частіше, особливо в літній період, українці розпочинають пошуки роботи за кордоном. Одним із популярних напрямків є Іспанія, де теплий клімат та відносно непогані заробітки. Де і скільки можна заробити у цій країні- розповідаємо далі.

Вакансії без досвіду

Спершу розглянемо вакансії, що не потребують особливих навичок, вмінь, досвіду чи знання мови. Відповідно, згідно з нашим моніторингом, таким працівникам пропонують найменшу заробітну плату. Так, за даними flagma:

працівнику, що контролює якість продукції, на прикладі ягід, пропонують від 1100 до 1300 євро або 34,1-40,3 тис. грн в місяць. В обовʼязки входить лише візуальний контроль якості малини та черешні. Графік роботи 6 днів на тиждень по 8-9 годин. Проживання безкоштовне, харчування та спецодяг за власний рахунок;

або 34,1-40,3 тис. грн в місяць. В обовʼязки входить лише візуальний контроль якості малини та черешні. Графік роботи 6 днів на тиждень по 8-9 годин. Проживання безкоштовне, харчування та спецодяг за власний рахунок; працівникам в теплицях платять 8 євро в годину, що у підсумку виходить від 1,7 тис. євро або 55,5 тис. грн;

або 55,5 тис. грн; працівнику, який збиратиме полуницю, платять від 5 євро в годину або 1000-1200 євро в місяць, що дорівнює орієнтовно 31-37,2 тис. грн;

в місяць, що дорівнює орієнтовно 31-37,2 тис. грн; збирачам мандаринів пропонують 1300-1500 євро в місяць або 40,3-46,5 тис. грн.

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Кому платять значно більше

Вищі заробітки будуть:

у доглядальниць за людьми похилого віку (часто шукають саме в україно- чи російськомовну сімʼю). Їм платять від 2300 євро або 71,3 тис. грн та надають окрему кімнату для проживання та безкоштовне харчування;

або 71,3 тис. грн та надають окрему кімнату для проживання та безкоштовне харчування; у працівників на страусиній фермі. За роботу 5-6 днів на тиждень по 8-9 годин платять від 2000 євро або 62 тис. грн (за умови відпрацювання 40 год. на тиждень);

або 62 тис. грн (за умови відпрацювання 40 год. на тиждень); у працівників на різних складах, приміром: іграшок та дитячих товарів, одягу тощо. Їм пропонують в основному від 2,4 тис. євро або 74,4 тис. грн.

Найбільше, за нашим моніторингом оголошень, платять:

працівникам на винних складах — суми доходять до 4100 євро або 127,1 тис. грн.

або 127,1 тис. грн. курʼєрам — від 3 тис. євро або 93 тис. грн.

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