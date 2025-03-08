Рівень сплати податку на прибуток підприємств перевищив показники довоєнного періоду — Finance.ua
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Рівень сплати податку на прибуток підприємств перевищив показники довоєнного періоду

Казна та Політика
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Рівень сплати податку на прибуток підприємств перевищив показники довоєнного періоду
Рівень сплати податку на прибуток підприємств перевищив показники довоєнного періоду
За минулий рік 240 тисяч платників податку на прибуток подали звітність. До сплати нараховано 275,8 млрд гривень, що на 56,3 млрд гривень (+25,7%) більше, ніж було сплачено у 2023 році.
Про це повідомив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
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Він зауважив, що банківський сектор уже другий рік поспіль сплачує податок на прибуток за підвищеною ставкою.
За 2024 рік понад третина надходжень від податку на прибуток припадає на банки — 34,6% або 95,5 млрд гривень.
У порівнянні з 2023 роком надходження від сплати податку на прибуток банками зросли на 25,5 млрд гривень.
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Гетманцев підкреслює зростаючу ефективність адміністрування податків, що підтверджується показником рівня сплати податку на прибуток:
  • 2024 рік: 1,71%;
  • 2023 рік: 1,63% (+0,08 в.п.);
  • 2021 рік: 1,17% (+0,54 в.п.)
Нагадаємо, Державна податкова служба пропонує Міністерству фінансів оновити довідник кодів ризиковості платників податків і додати до нього чотири пункти.
Нові коди стосуватимуться:
  • сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання;
  • залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт;
  • експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ;
  • відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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