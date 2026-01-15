0 800 307 555
Rheinmetall отримав землю під завод боєприпасів в Україні

Німецький оборонний гігант Rheinmetall визначив місце для майбутнього заводу боєприпасів в Україні. Компанія вже отримала земельну ділянку і готова до негайного старту будівельних робіт.
Про це сказав його гендиректор Армін Паппергер в інтерв’ю Укрінформ.
За його словами, Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу з виробництва боєприпасів. Компанія виконує ці зобов’язання.
«Хоча пошук відповідного місця був відкладений, нам його вже виділено. Щоправда, потрібно ще прояснити подальші організаційні та регуляторні питання. Ми готові розпочати будівництво об’єкта якомога швидше», — зазначив Паппергер.
Компанія Rheinmetall — один із основних партнерів України, який почав підтримувати нас фактично від самого початку повномасштабної російської агресії.
Так, концерн висловив готовність відремонтувати для ЗСУ німецьку бронетехніку зі складів Бундесверу ще до того, як таке рішення було схвалене урядом. Згодом додалися поставки багатьох систем озброєння й амуніції, контракти та навіть програми спільного виробництва, в тому числі на території України.
Нагадаємо, у червні 2024 року АТ «Укроборонпром» і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.
Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.
В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора росії.
За матеріалами:
Укрінформ
