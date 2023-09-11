рф запропонувала безвізовий режим п’ятьом країнам — Finance.ua

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рф запропонувала безвізовий режим п’ятьом країнам

Світ
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рф запропонувала безвізовий режим п’ятьом країнам
рф запропонувала безвізовий режим п’ятьом країнам
росія з метою залучення забезпечених туристів запропонувала запровадити взаємний безвізовий режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудівської Аравії та Малайзії.
Про це повідомляють росЗМі з посиланням на голову Мінекономрозвитку рф Максима Решетнікова.
За його словами, на 2024 рік стоїть завдання просувати країну на зарубіжних ринках, але до цього «необхідно було вирішити низку інших завдань — насамперед це питання з візами».
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«У нас з 1 серпня запрацювала електронна віза, 30 тисяч іноземців вже приїхало за серпень, половина з них — громадяни Китаю. Розраховуємо, що далі це буде суттєвий драйвер», — зазначив Решетніков.
Він додав, що угоди про групові безвізові поїздки запрацювали нещодавно з Іраном і Китаєм, однак не все ще працює ідеально. За словами міністра, по Індії стоїть таке ж завдання.
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Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з метою зменшення російських доходів необхідно обмежити використання росією тіньового флоту і посилити контроль за дотриманням цін на нафтові вантажі з рф.
На переконання Єрмака, покращення дотримання запроваджених санкцій та ухвалення нових пропозицій групи дасть змогу додатково зменшити російські доходи від енергоносіїв щонайменше удвічі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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