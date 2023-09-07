У росії остаточно зник бензин: пального немає навіть на жнива — Finance.ua
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У росії остаточно зник бензин: пального немає навіть на жнива

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У росії поглиблюється проблема з відсутністю запасів пального на АЗС, оскільки дефіцит пального може зупинити збирання врожаю та посів озимих.
Як повідомляє російський Інтерфакс, таку заяву зробив міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, зазначивши при цьому, що якщо ще тиждень тому йшлося про високі ціни на пальне, то тепер його немає взагалі.
«У нас проблеми саме вже з наявністю. Ми зараз зупинимо і збір урожаю, і не відсіємося по озимим. Це буде катастрофа… Проблема з пальним — кричуща, нею треба всім займатися», — зазначив Патрушев, підкресливши при цьому, що робота з нафтопереробними заводами ведеться в ручному режимі в кожному регіоні. Доводиться шукати пальне для сільгосппідприємств, оскільки вирішувати проблему потрібно «екстрено».
15 серпня 2023 року стало відомо про те, що в анексованому Криму закінчуються запаси бензину, а ціни ростуть як на дріжджах. Окупаційна адміністрація намагалася заспокоїти місцеве населення і заявляла, що пального вистачає в повному обсязі, хоча насправді, запасів на півострові практично немає. Біля АЗС були кілометрові черги з автомобілів.
Станом на 22 серпня 2023 року повідомлялося про те, що в росії на АЗС повністю зникло паливо. З продажу зник і дизель, і бензин. Відсутність палива було зафіксовано в Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях. Також палива немає на заправках в Новосибірській, Рязанській і Самарській областях, а також в Калмикії. Крім того, бензин почав зникати в окупованому Криму.
За матеріалами:
УНІАН
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