рф скоротила експорт нафти морем до тримісячного мінімуму напередодні зустрічі ОПЕК+ — Finance.ua

рф скоротила експорт нафти морем до тримісячного мінімуму напередодні зустрічі ОПЕК+ Вчора 06:33 — Енергетика

рф скоротила експорт нафти морем до тримісячного мінімуму напередодні зустрічі ОПЕК+

росія скоротила морський експорт нафти до найнижчого рівня з серпня перед зустріччю міністрів у форматі ОПЕК+ цими вихідними, коли дотримання умов скорочення видобутку буде в центрі уваги. Цей крок рф зробила після різкого зростання постачань у жовтні.

Про це пише Bloomberg.

За тиждень до 19 листопада з російських портів відвантажувалося близько 2,7 млн барелів нафти на добу — це на 580 тис. барелів на добу менше порівняно з переглянутим показником за період до 12 листопада, що є найбільшим тижневим падінням за останні 4 місяці.

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«На початку серпня рф заявила, що продовжить експортні обмеження на 300 тис. барелів на добу нижче середнього рівня травня-червня до кінця року, і ця політика була підтверджена на початку цього місяця. Група виробників нафти ОПЕК+, яку спільно очолюють росія та Саудівська Аравія, зустрінеться у Відні 26 листопада, щоб обговорити, як реагувати на погіршення ситуації на нафтовому ринку, а також встановити цілі видобутку на першу половину 2024 року», — пише агентство.

Натомість менш мінливий середній чотиритижневий потік впав до 3,23 млн барелів на день, що приблизно на 200 тис. барелів на добу нижче за показник за період до 12 листопада.

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«Це найнижчий показник за останні вісім тижнів, але все ще приблизно на 340 тис. барелів на добу перевищує обсяги поставок в період до 20 серпня, коли скорочення експорту нафти з росії було найбільшим», — додає Bloomberg.

Переробка нафти в росії підскочила за тиждень до 15 листопада до найвищого рівня майже за три місяці, оскільки нафтопереробні заводи країни повернули більшу частину своїх потужностей після сезонного технічного обслуговування.

Тим часом США наклали санкції на три судноплавні компанії, розташовані в ОАЕ, за порушення обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель в рамках другого раунду штрафних санкцій за очевидні порушення цього заходу.

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При цьому тижневі доходи кремля від експортного мита на нафту впали до найнижчого рівня за останні два місяці, причому падіння обсягів було частково компенсоване вищою ставкою мита в листопаді.

З січня російські нафтовики мають сплачувати вищий податок на видобуток нафти, щоб профінансувати збільшення субсидій на переробку, які були відновлені в жовтні після скорочення вдвічі попереднього місяця.

Експортне мито має бути скасоване наприкінці цього року в рамках довгострокових планів податкової реформи в росії, додає Bloomberg.

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Економічна Правда За матеріалами:

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