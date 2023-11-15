У жовтні скоротилися прибутки росії від експорту нафти — Bloomberg Вчора 05:22 — Енергетика

У жовтні скоротилися прибутки росії від експорту нафти — Bloomberg, Фото: Shutterstock

Прибутки росії від експорту нафти у жовтні 2023 року зменшилися, оскільки світові ціни на нафту впали, а США запровадили санкції проти суден, які порушують західні обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

Зазначається, що у жовтні росія отримала 18,34 млрд дол. від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що на 25 млн дол. менше, ніж у вересні. Загальний російський експорт сирої нафти та нафтопродуктів скоротився до 7,5 млн барелів на день.

Міжнародне енергетичне агентство пов’язує такий спад із тим, що більші поставки сирої нафти не змогли компенсувати зниження потоків нафтопродуктів.

Там також додали, що «нижчі міжнародні ціни на нафту з лишком компенсували зменшення знижок на російські сорти».

Так, за даними агентства, ціна на російську нафту в жовтні знизилася до 80,66 дол. за барель.

Міністерство фінансів США 12 жовтня запровадило санкції проти двох нафтових танкерів та їхніх зареєстрованих власників у Туреччині та ОАЕ через те, що обидва судна використовували американських постачальників послуг для транспортування російської нафти, ціна якої перевищувала максимально допустиму ціну в 60 дол, встановлену G7.

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«Перші санкції Міністерства фінансів США, запроваджені відповідно до цінового ліміту Групи семи, сприяли легкому зниженню цін на російську нафту у другій половині місяця (жовтня. — Ред.) через зростання витрат на доставку», — додали в агентстві.

Внаслідок запроваджених санкцій, до кінця жовтня цього року витрати на перевезення російської сирої нафти із Балтики на західне узбережжя Індії зросли більш як на 35%, перевищивши 10 дол. за барель.

Водночас місячні прибутки рф від продажу нафти за кордон залишилися близькими до найвищого рівня із жовтня 2022 року, йдеться у публікації.

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