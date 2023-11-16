За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро — Finance.ua

За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро Сьогодні 13:30 — Енергетика

За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія заробила на експорті нафти, природного газу та вугілля близько 550 мільярдів євро.

Найбільшим покупцем за увесь проміжок часу з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року був Європейський союз. Сукупно країни ЄС сплатили росії 180 мільярдів євро за усі види викопного палива, яке вони придбали за цей час. З них понад 102 мільярди євро — це сира нафта, 74 мільярди — природний газ, решта — вугілля.

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Всередині ЄС основними покупцями російських енергоресурсів були Німеччина (28 мільярдів євро загалом), Нідерланди (18 мільярдів) та Італія (17 мільярдів).

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Другим найбільшим покупцем російських вуглеводнів після ЄС був Китай — понад 143 мільярди євро. З них нафта — 107 мільярдів, газ — 17, вугілля — 18. Далі з великим відставанням йдуть Індія (загалом 64 мільярди), Туреччина (53 мільярди), Південна Корея (14 мільярдів).

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Варто зазначити, що динаміка закупівель за ці півтора роки помітно змінилася. Якщо Європа істотно скоротила свої закупівлі, то країни Азії, навпаки, збільшили, хоча загалом не так вже й радикально.

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УНІАН За матеріалами:

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