За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро — Finance.ua
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За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро

Енергетика
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За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро
За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія заробила на експорті нафти, природного газу та вугілля близько 550 мільярдів євро.
Про це свідчать дані Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Найбільшим покупцем за увесь проміжок часу з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року був Європейський союз. Сукупно країни ЄС сплатили росії 180 мільярдів євро за усі види викопного палива, яке вони придбали за цей час. З них понад 102 мільярди євро — це сира нафта, 74 мільярди — природний газ, решта — вугілля.
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Всередині ЄС основними покупцями російських енергоресурсів були Німеччина (28 мільярдів євро загалом), Нідерланди (18 мільярдів) та Італія (17 мільярдів).
За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро
russiafossiltracker.com
Другим найбільшим покупцем російських вуглеводнів після ЄС був Китай — понад 143 мільярди євро. З них нафта — 107 мільярдів, газ — 17, вугілля — 18. Далі з великим відставанням йдуть Індія (загалом 64 мільярди), Туреччина (53 мільярди), Південна Корея (14 мільярдів).
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Варто зазначити, що динаміка закупівель за ці півтора роки помітно змінилася. Якщо Європа істотно скоротила свої закупівлі, то країни Азії, навпаки, збільшили, хоча загалом не так вже й радикально.
За час війни рф заробила на газі й нафті 550 мільярдів євро
russiafossiltracker.com

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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