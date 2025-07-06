Резиденти «Дія.City» збільшили сплату податків: майже 12 млрд грн від початку року — Finance.ua

Резиденти «Дія.City» збільшили сплату податків: майже 12 млрд грн від початку року Сьогодні 16:10 — Казна та Політика

Резиденти «Дія.City» збільшили сплату податків: майже 12 млрд грн від початку року

За січень-травень загальна сума податкових надходжень від резидентів «Дія.City» склала 11,9 млрд грн. Це на 5,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скільки резидентів налічується в «Дія.City»

За словами Гетманцева, станом на 1 червня в реєстрі «Дія.City» налічувалося 1 880 юридичних осіб.

З цієї кількості 761 юрособа (тобто 40,5%) обрала оподаткування у формі податку на виведений капітал (ПнВК). Ця частка зменшилась, порівняно з минулим роком.

Водночас, попри зменшення частки платників ПнВК, за 5 місяців 2025 року вони сплатили 5,8 млрд грн податків — на 2,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Які податки сплачували резиденти «Дія.City»:

податок на прибуток — 2,1 млрд грн, з яких 0,5 млрд грн — платники ПнВК. Це на 0,4 млрд грн (ПнВК на 0,1 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року;

— 2,1 млрд грн, з яких 0,5 млрд грн — платники ПнВК. Це на 0,4 млрд грн (ПнВК на 0,1 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року; податок на додану вартість — 3,5 млрд грн, з них 2,1 млрд грн від ПнВК. Це на 1,5 млрд грн (ПнВК на 0,8 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року;

— 3,5 млрд грн, з них 2,1 млрд грн від ПнВК. Це на 1,5 млрд грн (ПнВК на 0,8 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року; податок і збір на доходи фізичних осіб — 5,9 млрд грн, у тому числі ПнВК 3,1 млрд грн, що на 5,5 млрд грн (ПнВК на 1,9 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Нагадаємо, за даними ДПС, в ІТ-сфері зареєстровано 248,5 тисяч фізичних осіб-підприємців. Переважна більшість ФОПів (244,2 тисячі осіб) працюють за спрощеною системою оподаткування, яка дозволяє отримувати оплату у валюті та самостійно керувати графіком.

Після початку повномасштабної війни держава розширила перелік напрямів, за якими компанії можуть стати резидентами Дія.City. Це дало змогу залучити бізнес, що розробляє технології для оборонного сектору та цифрової екосистеми. У результаті українська defense tech-галузь почала активно розвиватися саме в межах Дія.City.

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