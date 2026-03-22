Рейтинг регіонів України за продажами нових легковиків

Найбільші регіональні ринки у лютому, Фото: freepik
У лютому найбільше нових легкових авто купили мешканці Києва, Київської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей. Разом ці регіони забезпечили 61% усіх продажів нових авто за місяць.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільшим регіональним ринком у лютому за продажами нових легковиків став Київ. Мешканці столиці придбали 1429 нових авто.
Далі йдуть:
  • Київська область — 454 авто;
  • Львівська обл. — 265 авто;
  • Дніпропетровська обл. — 258 авто;
  • Одеська обл. — 241 авто.
Найпопулярнішим автомобілем у більшості цих регіонів став кросовер Toyota RAV-4, а в Одеській області частіше купували Renault Duster.
До цього Finance.ua зазначав, що в Україні знизився попит на вживані легковики, виготовлені в США. Минулого місяця українці придбали 2,7 тисячі таких машин, що на 16% менше, ніж у лютому 2025 року. Найбільшим попитом серед уживаних автомобілів зі США користується кросовер Ford Escape.
Також у лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Загалом було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
