Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік — Finance.ua
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Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік

Технології&Авто
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Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік
Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік
Аналітична компанія JD Power опублікувала рейтинг найнадійніших автомобілів 2025 року. Найкращим визнано седан Toyota Avalon, який уже знято з продажу в США.
Дослідження базується на відгуках 34 175 американських власників авто 2022 модельного року, оцінюючи кількість проблем на 100 машин за індексом PP100 — чим нижче значення, тим надійніше авто.
Середній показник PP100 у 2025 році погіршився з 190 до 202, що свідчить про загальне зниження надійності. Аналітики пояснюють це наслідками пандемії 2021 року, коли автовиробники стикалися з дефіцитом комплектуючих та персоналу, що вплинуло на якість продукції. Якщо тенденція не зміниться, це може вказувати на глибші проблеми в автомобільній індустрії.
У рейтингу брендів Toyota опустилася з другого місця на четверте, поступившись Buick та Mazda. Значно покращила позиції Alfa Romeo, тоді як Volkswagen опинився на останньому місці, а Audi стала найменш надійним преміальним брендом.
Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік
Серед найкращих моделей у своїх класах відзначено Nissan Kicks (маленькі SUV), Toyota Corolla (компактні авто), BMW 3 Series (компактні преміум-седани), Toyota RAV4 (компактні SUV), Lexus GX (середньорозмірні преміум-SUV), Chevrolet Tahoe (великі SUV) та Chevrolet Corvette (преміальні спорткари).
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Найбільше проблем у сучасних авто пов’язано з електронікою, зокрема мультимедійними системами та їхньою сумісністю зі смартфонами. Виробники поки не можуть усунути ці недоліки, що може свідчити про новий виклик для автомобільної галузі.
Детальніше про найкращі авто у різних категоріях:

Компактні авто:

  1. Toyota Corolla.
  2. Kia Forte (Cerato).
  3. Subaru Impreza.

Компактні преміальні авто:

  1. BMW 3 Series.
  2. BMW 4 Series.

Середньорозмірні авто:

  1. Toyota Camry.
  2. Nissan Altima.
  3. Hyundai Sonata.

Мінівени:

  1. Toyota Sienna.

Спорткари:

  1. Chevrolet Corvette.

Субкомпактні кросовери:

  1. Nissan Kicks.
  2. Subaru Crosstrek.
  3. Buick Encore GX.

Компактні кросовери:

  1. Toyota RAV4.
  2. GMC Terrain.
  3. Mazda CX-5.

Компактні преміальні кросовери:

  1. Mercedes-Benz GLC.
  2. BMW X3.
  3. BMW X4.
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Середньорозмірні кросовери:

  1. Nissan Murano.
  2. Chevrolet Blazer.
  3. Toyota Venza.

Середньорозмірні преміальні кросовери:

  1. Lexus GX.
  2. Lexus RX.
  3. Cadillac XT5.

Великі кросовери:

  1. GMC Acadia.
  2. Buick Enclave.
  3. Mazda CX-9.

Великі преміальні кросовери:

  1. Cadillac XT6.
  2. BMW X5.
  3. Range Rover Sport.

Середньорозмірні пікапи:

  1. Toyota Tacoma.
  2. GMC Canyon.
  3. Chevrolet Colorado.

Повнорозмірні пікапи:

  1. Chevrolet Silverado.
  2. GMC Sierra.
За матеріалами:
MMR
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