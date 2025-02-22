Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік — Finance.ua

Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік
Аналітична компанія JD Power опублікувала рейтинг найнадійніших автомобілів 2025 року. Найкращим визнано седан Toyota Avalon, який уже знято з продажу в США.
Дослідження базується на відгуках 34 175 американських власників авто 2022 модельного року, оцінюючи кількість проблем на 100 машин за індексом PP100 — чим нижче значення, тим надійніше авто.
Середній показник PP100 у 2025 році погіршився з 190 до 202, що свідчить про загальне зниження надійності. Аналітики пояснюють це наслідками пандемії 2021 року, коли автовиробники стикалися з дефіцитом комплектуючих та персоналу, що вплинуло на якість продукції. Якщо тенденція не зміниться, це може вказувати на глибші проблеми в автомобільній індустрії.
У рейтингу брендів Toyota опустилася з другого місця на четверте, поступившись Buick та Mazda. Значно покращила позиції Alfa Romeo, тоді як Volkswagen опинився на останньому місці, а Audi стала найменш надійним преміальним брендом.
Серед найкращих моделей у своїх класах відзначено Nissan Kicks (маленькі SUV), Toyota Corolla (компактні авто), BMW 3 Series (компактні преміум-седани), Toyota RAV4 (компактні SUV), Lexus GX (середньорозмірні преміум-SUV), Chevrolet Tahoe (великі SUV) та Chevrolet Corvette (преміальні спорткари).
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Найбільше проблем у сучасних авто пов’язано з електронікою, зокрема мультимедійними системами та їхньою сумісністю зі смартфонами. Виробники поки не можуть усунути ці недоліки, що може свідчити про новий виклик для автомобільної галузі.
Детальніше про найкращі авто у різних категоріях:
Компактні авто:
- Toyota Corolla.
- Kia Forte (Cerato).
- Subaru Impreza.
Компактні преміальні авто:
- BMW 3 Series.
- BMW 4 Series.
Середньорозмірні авто:
- Toyota Camry.
- Nissan Altima.
- Hyundai Sonata.
Мінівени:
- Toyota Sienna.
Спорткари:
- Chevrolet Corvette.
Субкомпактні кросовери:
- Nissan Kicks.
- Subaru Crosstrek.
- Buick Encore GX.
Компактні кросовери:
- Toyota RAV4.
- GMC Terrain.
- Mazda CX-5.
Компактні преміальні кросовери:
- Mercedes-Benz GLC.
- BMW X3.
- BMW X4.
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Середньорозмірні кросовери:
- Nissan Murano.
- Chevrolet Blazer.
- Toyota Venza.
Середньорозмірні преміальні кросовери:
- Lexus GX.
- Lexus RX.
- Cadillac XT5.
Великі кросовери:
- GMC Acadia.
- Buick Enclave.
- Mazda CX-9.
Великі преміальні кросовери:
- Cadillac XT6.
- BMW X5.
- Range Rover Sport.
Середньорозмірні пікапи:
- Toyota Tacoma.
- GMC Canyon.
- Chevrolet Colorado.
Повнорозмірні пікапи:
- Chevrolet Silverado.
- GMC Sierra.
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