Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік — Finance.ua

Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Рейтинг найнадійніших марок та моделей автомобілів на 2025 рік

Toyota Avalon, який уже знято з продажу в США. Аналітична компанія JD Power опублікувала рейтинг найнадійніших автомобілів 2025 року. Найкращим визнано седан, який уже знято з продажу в США.

Дослідження базується на відгуках 34 175 американських власників авто 2022 модельного року, оцінюючи кількість проблем на 100 машин за індексом PP100 — чим нижче значення, тим надійніше авто.

Середній показник PP100 у 2025 році погіршився з 190 до 202, що свідчить про загальне зниження надійності. Аналітики пояснюють це наслідками пандемії 2021 року, коли автовиробники стикалися з дефіцитом комплектуючих та персоналу, що вплинуло на якість продукції. Якщо тенденція не зміниться, це може вказувати на глибші проблеми в автомобільній індустрії.

У рейтингу брендів Toyota опустилася з другого місця на четверте, поступившись Buick та Mazda. Значно покращила позиції Alfa Romeo, тоді як Volkswagen опинився на останньому місці, а Audi стала найменш надійним преміальним брендом.

Серед найкращих моделей у своїх класах відзначено Nissan Kicks (маленькі SUV), Toyota Corolla (компактні авто), BMW 3 Series (компактні преміум-седани), Toyota RAV4 (компактні SUV), Lexus GX (середньорозмірні преміум-SUV), Chevrolet Tahoe (великі SUV) та Chevrolet Corvette (преміальні спорткари).

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Найбільше проблем у сучасних авто пов’язано з електронікою, зокрема мультимедійними системами та їхньою сумісністю зі смартфонами. Виробники поки не можуть усунути ці недоліки, що може свідчити про новий виклик для автомобільної галузі.

Детальніше про найкращі авто у різних категоріях:

Компактні авто:

Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Subaru Impreza.

Компактні преміальні авто:

BMW 3 Series. BMW 4 Series.

Середньорозмірні авто:

Toyota Camry. Nissan Altima. Hyundai Sonata.

Мінівени:

Toyota Sienna.

Спорткари:

Chevrolet Corvette.

Субкомпактні кросовери:

Nissan Kicks. Subaru Crosstrek. Buick Encore GX.

Компактні кросовери:

Toyota RAV4. GMC Terrain. Mazda CX-5.

Компактні преміальні кросовери:

Mercedes-Benz GLC. BMW X3. BMW X4.

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Середньорозмірні кросовери:

Nissan Murano. Chevrolet Blazer. Toyota Venza.

Середньорозмірні преміальні кросовери:

Lexus GX. Lexus RX. Cadillac XT5.

Великі кросовери:

GMC Acadia. Buick Enclave. Mazda CX-9.

Великі преміальні кросовери:

Cadillac XT6. BMW X5. Range Rover Sport.

Середньорозмірні пікапи:

Toyota Tacoma. GMC Canyon. Chevrolet Colorado.

Повнорозмірні пікапи:

Chevrolet Silverado. GMC Sierra.

MMR За матеріалами:

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