Рейтинг найдорожчих міст світу — Finance.ua

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Рейтинг найдорожчих міст світу

Світ
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Рейтинг найдорожчих міст світу
Рейтинг найдорожчих міст світу
Цьогоріч князівство Монако стало лідером у списку найдорожчих міст світу. У мікродержаві на півдні Франції, площею трохи більше ніж 2 квадратні кілометри, близько 40% жителів є мільйонерами.
Про це у звіті «Найбагатші міста світу 2025» повідомила міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners.
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Зазначається, що ціни на нерухомість у Монако перевищують 38 800 доларів за квадратний метр.

Які країни у рейтингу

На другому місці — Нью-Йорк, де середня ціна на елітну нерухомість становить 27 500 доларів за «квадрат». Далі йдуть Гонконг (26 300) і Лондон (24 000).

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Ціни на житло в курортному містечку на Лазурному березі Сент-Жан-Кап-Ферра у Франції стартують від 21 200 доларів, через що нерухомість там дорожча, ніж у столиці.
У Парижі метр житла можна купити за 20 400 доларів. На сьомій сходинці рейтингу австралійський Сідней з 19 500 доларів за метр квадратний.
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Замикають десятку найдорожчих міст Палм-Біч і Маямі-Біч у Флориді та Лос-Анджелес у Каліфорнії.
Як зазначається, у цьому рейтингу Франція представлена найбільшою кількістю міст — Париж, Сент-Жан-Кап-Ферра, Ніцца, Канни, Антіб і Ез. За нею йдуть США з Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Палм-Біч і Маямі-Біч.
Швейцарія (Женева і Лугано) та Італія (Портофіно і Порто-Черво) мають по два міста в списку.
За матеріалами:
Фокус
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