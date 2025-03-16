Рейтинг найбільш надійних автовиробників — Finance.ua

Рейтинг найбільш надійних автовиробників Сьогодні 03:05 — Технології&Авто

Рейтинг найбільш надійних автовиробників, Фото: freepik

Toyota і Lexus довгі роки залишалися виробниками найнадійніших автомобілів, згідно з авторитетними дослідженнями. Проте «корону» перехопив інший японський бренд.

Consumer Reports назвали виробників найнадійніших автомобілів.

Читайте також ТОП-10 найкращих вживаних спортивних авто

Дослідження ґрунтувалося на даних про поломки більш ніж 300 000 авто, що охоплюють модельні роки з 2000 по 2025.

Експерти враховували всі дані про поломки автомобілів за останні 12 місяців експлуатації.

Залежно від того, наскільки серйозними були несправності, моделям присуджувався рейтнг за 100-бальною шкалою. Так і було визначено виробників найнадійніших авто.

Новим лідером серед автовиробників став Subaru. За словами експертів, моделі Forester та Impreza мають показники надійності значно вищі за середні. Також надійними виявилися Crosstrek, Legacy, Outback та Ascent.

«В автомобілях Subaru багато надійних компонентів. Коли Subaru модернізує автомобіль, компанія може вносити менше поступових змін, переносячи надійні системи. Це знижує ризик виникнення нових проблем», — розповів куратор аналітики автомобільних даних у Consumer Reports Стівен Елек.

Згідно з новим рейтингом, Lexus і Toyota розмістилися на другому і третьому місцях відповідно. Цього року показники надійності пікапів Toyota Tacoma і Tundra, а також електрокросовера Toyota bZ4X змістили японського автовиробника з лідерської позиції.

Рейтинг надійності серед автовиробників:

Subaru — 68 балів; Lexus — 65 балів; Toyota — 62 бали; Honda — 59 балів; Acura — 55 балів; Mazda — 55 балів; Audi — 54 бали; BMW — 53 бали; Kia — 51 бал; Hyundai — 50 балів; Buick — 48 балів; Nissan — 48 балів; Ford — 44 бали; Genesis — 40 балів; Volvo — 38 балів; Chevrolet — 37 балів; Tesla — 36 балів; Volkswagen — 34 бали; Jeep — 33 бали; GMC — 33 бали; Cadillac — 27 балів; Rivian — 14 балів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.