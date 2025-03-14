ТОП-10 найнадійніших компактних кросоверів (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найнадійніших компактних кросоверів (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

ТОП-10 найнадійніших компактних кросоверів (інфографіка)

Експерти склали рейтинг найнадійніших компактних кросоверів, у який увійшли моделі не старше п’яти років.

Про це пише What Car

Лідером рейтингу найбільш надійних компактних кросоверів став Mini Countryman 2017−2024 років випуску. Надійність автомобіля фахівці оцінили у 99,7%.

Mini Countryman є першим автомобілем бренду даного класу і першим Mini з п’ятидверним кузовом під егідою BMW. Авто випускають з 2010 року.

Майже такі самі показники надійності має Audi Q2 (2016 р. — н. ч.).

На третій позиції знаходиться Hyundai Kona Hybrid (2017 — 2023 р. в.). Замикає ТОП-10 лідерів Toyota C-HR.

Також фахівці видання назвали найменш надійні компактні кросовери. Лідером антирейтингу став Nissan Juke (2019 р. — н. ч.). Надійність автомобіля спеціалісти оцінили лише у 50.0%.

Нагадаємо, у лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Це на 39% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (324 од.)

Як повідомив Укравтопром, впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових — 690 од. (-31%); вживаних — 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.

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